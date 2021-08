Claudio Bravo y llegada de Rui Silva: “La mayor competencia es conmigo mismo”

El portero del Real Betis Claudio Bravo analizó lo que será esta nueva temporada en el club español tras su experiencia en la Copa América. En conversación con Estadio Deportivo comentó sobre los nuevos desafíos de los béticos y su competencia con el nuevo portero Rui silva.

“Venimos de una temporada en la que todos sabemos lo que nos costó conseguir el objetivo de entrar en Europa. Ahora hay que remangarse de nuevo para dar lo mejor de todos y afrontar con ilusión esta temporada tan exigente”, comenzó diciendo al medio español.

Además, se refirió a la exigencia que tendrá el Betis esta temporada. “Es lo bonito que tiene el fútbol. Si compites y no te pones metas y desafíos, no sirve de nada. Te tienes que exigir al máximo y no desaprovechar las oportunidades. Tenemos una ocasión maravillosa de competir en otros frentes. Vengo de competir a nivel de selección, me toca volver aquí con la exigencia de siempre, porque sé lo que es estar en el Betis y competir en LaLiga española. La exigencia y los límites te los pones tú”, indicó.

Competencia en el equipo

El cuadro de Manuel Pellegrini enfrentará tres campeonatos y es por eso que contrataron más jugadores para fortalecer el plantel. En ese sentido, el cuadro español adquirió al portero Rui Silva, lo que significará una competencia para Bravo, sobre esto el chileno señala que “no solo con Rui, también con Joel, con Dani, pero la mayor competencia es conmigo mismo. Si bajo la intensidad y la exigencia personal el oponente más potente seré yo mismo”.

“Competencia he tenido siempre y eso es muy bueno para mejorar y seguir creciendo. Esta temporada vamos a necesitar no sólo de once, sino de todos los jugadores que estemos en el plantel”, añadió el capitán de la Roja.

Una nueva etapa

Finalmente, el portero de 38 años habló sobre el tema de la edad y el cómo aún se mantiene en la alta competencia. “Es algo personal. Ni tengo 22 años ni tengo 45. Tengo que trabajar distinto, tengo que aprender a apretar más, cuándo debo parar o descansar… Cuando me toque jugar, al día siguiente bajar la carga”, comentó.

“Son cosas que debo ir cambiando para que esto pueda seguir perdurando en el tiempo. Esto es un aprendizaje continuo en el día a día, de los compañeros, de los rivales. Cuando te toca una lesión o un día negativo, cuando el equipo pierde y lo hace por tu culpa, son los momentos que te hacen crecer. Nunca me he quedado con la buena parada, con los elogios, con las victorias”, cerró el campeón de América.

El Betis enfrentará mañana su último partido amistoso ante la Roma, para luego debutar el sábado 14 de agosto ante el Mallorca (13:30 horas) en La Liga.