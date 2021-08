Con la cola entre las piernas: Harry Kane vuelve a entrenar con el Tottenham

Uno de los jugadores más cotizados durante este período de fichajes ha sido Harry Kane. El capitán de la selección inglesa fue vital en la histórica final alcanzada por Inglaterra en la pasada Eurocopa y es una pieza clave en el esquema del Tottenham.

Su buena campaña en el club inglés y en su selección hizo que diversos clubes se interesaran en contar con sus servicios. Sin embargo, a través de un comunicado en sus redes sociales, el atacante aclaró que volverá a los entrenamientos con los Spurs.

“Hace diez años debuté en los Spurs y durante cada uno de esos años ustedes ­­–los fanáticos– me han mostrado total apoyo y amor. Por eso duele leer algunos comentarios que se han hecho esta semana cuestionando mi profesionalidad”, dijo Kane.

“Si bien no voy a entrar en los detalles de la situación, quiero aclarar que nunca, y nunca, me he negado a entrenar. Volveré al club mañana, como estaba previsto”, agregó.

El ariete, aclaró que la decisión pasó para no pasar a llevar a los fanáticos del club londinense. “No haría nada para poner en peligro la relación que tengo con la afición que me ha dado un apoyo tan inquebrantable durante mi paso por el club. Esto siempre ha sido así como lo es hoy”, cerró.

Interés del Manchester City

Durante la jornada, Pep Guardiola, estratega del City no ocultó su interés por el delantero. En rueda de prensa, sostuvo que “es un futbolista del Tottenham. Si ellos no quieren negociar, no hay traspaso. Si se abren a negociar, no solo el City intentará ficharlo”.

“Todo depende del Tottenham. Es diferente a Grealish porque él tenía una cláusula de rescisión”, cerró Pep.