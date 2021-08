Bicampeones Olímpicos: Brasil supera a España y se queda con la medalla de oro en Tokio 2020

La selección brasileña de fútbol tuvo una dura defensa del título olímpico. El Scratch superó en el alargue por 2 a 1 a España y se coronó bicampeón en Tokio 2020.

El primer gol del partido pudo caer al minuto 35, luego de que el árbitro cobrara penal a favor de los brasileños. Sin embargo, Richarlison mandó la pelota por sobre el horizontal y mantuvo todo 0 a 0.

Aunque sería cosa de tiempo de que cayera el primer gol para la verde amarela, puesto que al final de la primera parte, un remate de Matheus Cunha (46′) colocó el primero para el campeón defensor.

España, en tanto, tuvo que esperar hasta el complemento para reaccionar. Y lo hizo a través de un golazo de Mikel Oyarzábal (60′), quien cazó de lleno un centro de Carlos Soler. De esta forma, ambos equipos se fueron al alargue empatados 1 a 1.

Ya en el tiempo extra, fue Brasil el que terminó por llevarse el partido gracias a una corrida de Malcom (108′), quien le ganó la posición a Jesús Vallejo y remató cruzado, dejando sin reacción a Unai simón.

Así, los Cariocas lograron quedarse con su segunda medalla de oro consecutiva, ya que la primera lo consiguieron en Rio de Janeiro 2016.

O OURO CONTINUA NO BRASIL! Foi na raça, na dedicação e no talento do futebol brasileiro! A medalha dourada é nossa mais uma vez e agora podemos comemorar! Obrigado, #SeleçãoOlímpica! Vocês são incríveis e marcaram os seus nomes na história! ⚽🏅🇧🇷💚💛#BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/m0o8sVfwqk

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021