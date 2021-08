Casi queda abajo: Brereton confiesa que pudo perderse la Copa América por problemas con su pasaporte

El chileno inglés Ben Brereton debutó el fin de semana en la Championship inglesa y lo hizo anotando un gol en la victoria del Blackburn Rovers. El atacante ratifica el fenómeno en el que se convirtió tras la Copa América, aunque confesó que por poco no disputa el certamen continental junto a la selección nacional.

Brereton reconoció que el encargado de los trámites de la selección en Inglaterra, Ben Corbyn, hizo todos los esfuerzos posibles para que pudiera viajar. “Me ayudó porque conoce algunas personas en la Embajada de Chile en Londres”, señaló Ben.

Sin embargo, el pasaporte no alcanzó a llegar. El delantero debía arribar a Chile con anticipación debido a las restricciones sanitarias. “No tenía mi pasaporte chileno, entonces me dieron una hoja amarilla, que era un pasaporte temporal”, comentó el chileno inglés.

Además, detalló un problema que tuvo en el Aeropuerto de Madrid. “Llevaba eso para entrar al país, así que en Madrid mostré la hoja y me dijeron: ‘No, necesitamos tu pasaporte chileno’. Yo estaba como ‘oh, no, no tengo uno.. ¿qué hago?”.

Ante este problema, el delantero contó que venía a representar a la selección chilena. “Solo dije ‘voy a jugar por Chile en la Copa América. Creo que un par de ellos eran chilenos y me decían, ‘¿cómo te llamas?’. Dije mi nombre y no tenían idea”.

Tras un rato, Brereton logró convencerlos y tomar el vuelo que lo trajo a Chile. “Saqué la hoja que decía que era una invitación al país. Finalmente aceptaron y fui el último en subir al avión. Todos estaban furiosos conmigo”, manifestó el atacante.