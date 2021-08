Juan Tagle: Estamos tranquilos y con confianza en el trabajo de Gustavo Poyet

Luego de una actividad en la Municipalidad de Renca, donde cerraron un convenio con el área de deportes de la comuna, el presidente de la Universidad Católica, Juan Tagle, respaldó la continuidad del cuestionado técnico uruguayo, Gustavo Poyet. Además, se refirió a la posibilidad de refuerzos en la UC para la segunda rueda.

“Nosotros estamos tranquilo con el trabajo de Gustavo Poyet. Ha sido un primer semestre complicado e intenso, pero hemos logrado objetivos y Gustavo lo ha mencionado. En Cruzados nos tomamos las cosas de manera racional. Entendemos que haya hinchas que tienen posiciones y opiniones, pero estamos con confianza en el trabajo que está haciendo. Obviamente, después de algunas derrotas hay conversaciones, pero dentro de lo normal”, comenzó diciendo Juan Tagle.

Además aclaró que nunca se ha perdido la confianza en el uruguayo. “El apoyo al técnico está siempre. Con los últimos tres entrenadores que fueron campeones los hinchas pidieron su salida. Pero nuestra manera de trabajar es no estar discutiendo la continuidad del técnico por uno o dos partidos o por la opinión de los hinchas. Sí las respetamos, pero no es necesario estar expresando el apoyo constantemente”, complementó.

Asimismo, acalló los rumores sobre los conflictos del entrenador en la interna, donde dijo que “él ha tenido alguna situación con los medios y lo hemos conversado. Respecto al manejo de equipo no ha habido nada. Surgieron muchas informaciones y algunas fueron desmentidas. Puedo decir que no ha habido nada relevante, nada que no sea normal en un entrenamiento o después de perder un clásico”.

Luego habló sobre las peticiones públicas que ha hecho el técnico sobre refuerzos. “Es una posibilidad, pero no está definido.Estamos contentos con el plantel que tenemos y el cuerpo técnico así lo entiende. Si existe una posibilidad de que alguien venga a pelear el puesto y esté dentro de nuestro alcance, lo analizaremos”

En el mismo sentido, se comentó las palabras de Gary Medel, quien en un Instagram Live dijo que nadie lo ha llamado de la UC para volver.

Sobre lo anterior, Tagle dijo: “Ustedes saben que a Gary le gusta hacer juegos en las redes sociales, pero la conversación está siempre. Me he comunicado con él y su intención es seguir un tiempo más en Europa. Pero él sabe, si dice que quiere venir, él viene. Por nuestro lado no hay ninguna traba”.

Finalmente, comentó lo que será el regreso de los hinchas al estadio en el partido frente a Everton. “Estamos preparados y ansioso de que nuestra gente pueda volver a nuestra casa. Ojalá hubiese un aforo mayor, porque sigo creyendo que es extremadamente restrictivo lo que se ha aprobado, pero respetamos la decisión. Así que frente a Everton esperamos tener unos 1800 espectadores.”, cerró.