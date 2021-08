A meterse la mano al bolsillo: a Vidal le sale cara la Copa América

Una mala noticia recibió Arturo Vidal desde Paraguay. El volante chileno fue sancionado por sus dichos contra el arbitraje tras el partido entre Brasil y Chile por los cuartos de final de la Copa América 2021.

Recordemos que el jugador del Inter de Milán, luego de ese duelo ante los brasileños, arremetió contra el árbitro Patricio Loustau, donde dijo que “en un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Simplemente nos faltaba ese gol. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo, y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”.

En este sentido, según consignó La Tercera, el King recibió una multa de $15 mil dólares que la Conmebol ya hizo llegar a la ANFP. En el documento, señalan que le ejecutaran una multa al “jugador ARTURO VIDAL PARDO de USD 15.000 (QUINCE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción a los Artículos 12.1 y 12.2 incisos b), c), d), e) yf) del Código Disciplinario de la CONMEBOL”.

Los artículos nombrados en el documento acusan a Vidal de comportarse de manera “ofensiva e insultante”. Además de “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”.

Además, le advierten al volante que de cometer otra falta similar las consecuencias pueden ser aún mayores. Asimismo, le dan la posibilidad de apelar en los próximos siete días con un deposito previo de $3 mil dólares.

De esta forma, Arturo Vidal tendrá que meterse nuevamente la mano al bolsillo por La Roja, ya que lo había hecho anteriormente por el caso del peluquero que ingresó al hotel de concentración de Chile en tierras brasileñas. En ese caso, el King, junto a otros tres compañeros, tuvo que pagar otros $15 mil dólares.