Carlos Palacios y opción en La Roja: “Si me toca estar, voy a dar todo para llegar al Mundial”

Carlos Palacios comienza a sentirse cómodo en Brasil. El volante chileno ya ha disputado veinte partidos con Internacional de Porto Alegre y está muy emocionado con este nuevo presente, el cual lo hace soñar con la selección chilena.

Así lo explicó en entrevista con Redgol, donde señala que “estoy bien, tranquilo, sabiendo que es un proceso a largo plazo, que no tengo que apresurarme ni presionarme y que por algo la gente de Inter confía en mí. Yo también confío en mí y eso es importante para todo lo que viene”.

“Cada día me siento más cómodo. He hecho mejores conexiones con mis compañeros, mejores amistades y relación dentro del camarín”, agregó.

También comentó sobre el importante lugar en el que está y la presión que vive día a día. “Hay una hinchada que presiona, que siempre quiere resultados y estar peleando todo. Las presiones siempre van a estar y no a todos les va a gustar cómo juegas. Pasa aquí y en todas partes del mundo”, afirmó.

Además, sobre la posibilidad de disputar la inminente fecha triple, dijo que “las clasificatorias son algo que uno siempre sueña jugar y más por el país, que es algo increíble y maravilloso. Si no me toca estar, voy a apoyar. Y si me toca estar, voy a dar todo de mí para llegar al Mundial el próximo año”. Aunque aclara: “No quiero ni pensar ni ilusionarme con eso hasta que haya una nómina”.