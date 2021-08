Claudio Bravo sobre su suplencia en Betis: “Algo que llevo haciendo toda la vida no se olvida en dos meses”

El portero chileno Claudio Bravo fue banca en el debut del Betis ante Mallorca en la liga española. Esto provocó diversos comentarios respecto al poco tiempo de juego que tendrá el arquero pensando en la triple fecha eliminatoria de septiembre próximo.

A través de su cuenta de Twitter, el capitán de la Roja respondió a un medio de comunicación que aseguró que su suplencia preocupaba en la selección nacional. “Algo que llevo haciendo toda la vida no se olvida y menos en dos meses”, respondió el portero.

“Como son un medio de prensa supongo que serios, investiguen cómo llegué a la Copa América Centeneario y a la Confederaciones. ¿Me envían respuestas por favor, y cómo me fue en ambos torneos?”, cerró Bravo.

Algo que llevo haciendo toda la vida no se olvida y menos en dos meses. Como son un medio de prensa supongo que serios, investiguen cómo llegue a la copa America centenario y a la confederaciones? Me envían las respuestas por favor 🙏🏻 y como me fue en ambos torneos? pic.twitter.com/5hvHw3tksL

