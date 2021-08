Cristian Caamaño apunta a Lasarte: “Él toma las decisiones y el resto de una vez por todas tiene que asumir que es lo mejor para la selección”

Se acercan las eliminatorias para Chile. En ese sentido, la Roja enfrentará a Brasil en Santiago; Ecuador en Quito; y, Colombia en Barranquilla, donde tendrá que enfrentar los constantes adversidades climáticas en los diferentes escenarios.

En ese contexto, Cristian Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura, señaló que el factor estratégico será el principal para tener un desempeño positivo en esta triple fecha.

“Más que nunca Lasarte, además de ser un gran entrenador, tiene que ser un gran estratega. No pensar que once jugadores le van a hacer ganar estas batallas, sino que tiene que contar con un plantel con individualidades que le respondan. En ese sentido, tiene que entender que el partido ante Ecuador no puede ser jugado con el mismo equipo que jugó con Brasil”, comentó el periodista.

A lo que Patricio Yáñez, le complementó: “Ojalá los jugadores no lo presionen y terminen doblándole el brazo a Martín Lasarte”.

Asimismo, Caamaño emplazó a Lasarte indicando que “de una vez por toda tiene que asumir la conducción del grupo. Él toma las decisiones y el resto tiene que asumir que es lo mejor para la selección”.