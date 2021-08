La autocrítica de César Pinares: “No quedé contento con lo que hice en la Copa América”

El pasado fin de semana el volante nacional César Pinares hizo su estreno con la camiseta del Altay Spor turco. El chileno disputó 70 minutos en el triunfo por 3-0 de su equipo ante el Kayserispor y entregó una asistencia.

En conversación con Deportes en Agricultura, el volante chileno confesó por qué decidió partir a Turquía. “El interés del club me convenció de venir. Estuvieron más de un mes intentando contar con mis servicios, eso me motivó aún más”.

Respecto a su debut con la camiseta del Altay, sostuvo que “estos primeros días en Turquía han sido buenos. Me tocó jugar de titular y hace tiempo no lo hacía. Siento que mi fútbol fluyó, así que estoy muy contento por eso”.

En el cuadro turco, Pinares se encontró con Martín Rodríguez tras su partida de Colo Colo. El volante indicó que “estar con Martín es un plus. Es complicado el tema del idioma, así que estar con un compatriota siempre es bueno. Además, nos entendemos muy bien dentro de la cancha, pese a que nunca habíamos jugado juntos”.

El exvolante de Universidad Católica evaluó su paso por Gremio, donde asegura que no tuvo la continuidad que esperaba. “En Gremio siempre busqué continuidad. Cuando la tuve anduve muy bien, el técnico que me llevó a Brasil estaba contengo conmigo. Yo me sentía bien, pero luego por distintos motivos no pude tener esa continuidad. Estuve lesionado y en la Selección, y en Brasil el fútbol nunca se detiene. Ahí uno va perdiendo espacio”, comentó.

“Fue un orgullo vestir la camiseta de Gremio. Sé la calidad de jugador que soy, sé que puedo lograr lo que me propongo. Yo quería estar en un equipo grande y lo conseguí. Me pone contento haber estado en ese fútbol tan competitivo. A Gremio le tengo mucho cariño por todo el afecto que me demostraron”, agregó.

Selección chilena

El volante del Altay Spor hizo un balance de la Copa América junto a la Roja y aseguró que no quedó contento con su rendimiento. “Fue un orgullo haber estado en la Copa América, yo venía buscando estar en la Selección. Obviamente fuimos a competir con un técnico nuevo donde nosotros lo íbamos a conocer a él y él a nosotros. La vara estaba muy alta por la obtención de las dos Copas América y Chile debe aspirar siempre a ser campeón. Si un lo mira por ese lado, obviamente queríamos más y es lo que todos esperábamos”, manifestó.

“En el ámbito personal solo puedo evaluar el partido en el que fui titular. Del resto no puedo hablar mucho, ya que jugué 15 o 20 minutos. No quedé contento con lo que hice, no pude aportar el granito de arena que sé que puedo aportar a la Selección. Yo trabajo siempre para estar en un buen nivel para llevarlo a la Roja en caso de ser nominado.”, complementó.

Sobre el cambio de técnico en la Roja, el nacional dijo “con profe Rueda me tocó una secuencia de partidos, creo que poco a poco me estaba soltando, estaba fluyendo mi fútbol. Luego se fue y llegó Martín Lasarte, quien me convocó al primer amistoso con Bolivia. Allí me sentí muy cómodo. Jugué en la posición donde más he rendido y creo que hice un buen partido”.

Respecto a la fecha triple de septiembre próximo, Pinares sabe que serán partidos complicados, pero se ilusiona con conseguir un buen resultado que los mantenga en carrera. “La fecha triple será muy importante de cara a Qatar, sobre todo viendo cómo están las cosas. Nosotros actualmente estamos fuera del Mundial. Son tres partidos muy difíciles, pero me deja tranquilo que Chile tiene con qué competir. Hay mucha calidad, hay experiencia, juventud y muchas ganas de conseguir buenos resultados para ir al Mundial”.

Por último, Pinares se refirió a la opción de volver a Universidad Católica en el largo plazo. “En Católica me sentí muy cómodo, me entregaron mucho cariño y mi familia estaba muy contenta. Yo no soy mucho de hablar para ganarme a la gente diciendo cosas bonitas. Prefiero jugar, hacer bien las cosas dentro de la cancha y ganarme el respeto ahí. Todos saben que le tengo mucho cariño al club, a la gente que trabaja allí día a día, pero no puedo decir nada más para caerle bien a la gente. Obviamente volveré al fútbol chileno, pero todavía me queda bencina para jugar acá en Europa”, cerró.