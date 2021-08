Maldición olímpica: Garin vuelve a despedirse temprano

El chileno Cristian Garin (20º ranking ATP) cayó por 6-4, 3-6 y 4-6 ante el estadounidense Tommy Paul (56º) y se despidió en primera ronda del Master 1.000 de Cincinnati.

Esta es la quinta eliminación del tenista nacional desde que anunció que no estaría en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los JJ.OO. Debido a la inestabilidad de este año y sumado a las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, comunicó a través de su cuenta de Instagram el pasado 21 de junio.

La primera competencia de Garin tras el anuncio fue en Wimbledon. Allí, tras avanzar tres rondas, quedó eliminado en los octavos de final ante el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Luego disputó el Open de Suecia, donde debutó en la ronda de los 16 mejores. Sin embargo, solo avanzó una ronda y en cuartos de final cayó por 4-6, 6-4 y 2-6 ante el argentino Federico Coria.

La historia se repitió en el Torneo de Gstaad. Gago nuevamente se estrenó en octavos de final, donde se impuso a Marc Polmans con un contundente 6-3 y 6-0. Pero sucumbió ante el francés Hugo Gaston en los cuartos de final.

En los últimos dos torneos disputados, en tanto, ni siquiera pasó la primera ronda. En el Master de Canadá se despidió prematuramente tras caer por 6-4, 3-6 y 4-6 ante el estadounidense John Isner.

Su reciente derrota en Cincinnati, nuevamente en primera ronda, preocupa. En dos semanas enfrentará el US Open, último Grand Slam de la temporada, competencia donde el chileno intentará dejar atrás la maldición olímpica.