Felipe Mora y triple fecha Eliminatoria: “Debemos conseguir puntos que nos dejen bien aspectados si queremos ir al Mundial”

El presente del delantero Felipe Mora en el Portland Timbers ilusiona a la Roja. Durante la actual temporada, el atacante ha convertido siete goles en 15 partidos y asoma como una alternativa en la ofensiva del equipo de Martín Lasarte.

El ariete conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, donde se refirió a su actual momento en el cuadro estadounidense y sus opciones en la Selección chilena.

Mora disfruta de su presente goleador y viene de convertir su séptimo tanto de la temporada en el empate 1-1 entre su equipo, el Portland Timbers y el Sporting KC. “Mi momento lo analizo de muy buena forma. He convertido goles en la MLS, sobre todo estos últimos partidos luego de volver de la Copa América. He jugado que es lo que necesito y gracias a dios me están saliendo las cosas bien”, comenzó diciendo Mora.

“Me proyecto bien. Creo que la MLS ha crecido mucho estos últimos años. Si bien el año pasado cuando llegué pasó todo lo de la pandemia y fue un año muy difícil para todo el mundo, este año se han acomodado un poco más las cosas. Es una liga que se preocupa de muchas cosas más allá del fútbol. Estoy cómodo, espero seguir haciendo las cosas bien para que se abran otras puertas. Pero ahora tengo la mente en Timbers y lograr cosas importantes con el club”, agregó.

Poco a poco el delantero nacional se está abriendo paso en el Portland. Fue titular en los último cuatro duelos de su equipo y en dos de ellos jugó los 90’, lo cual valora. “He logrado tener la continuidad que el año pasado no tuve. Las lesiones no me dejaron jugar muy seguido. Ahora que volví de la Copa América he jugado prácticamente todos los partidos. Estoy disfrutando, contento porque jugar es lo que estaba buscando. Además, estoy haciendo goles, así que muy feliz”, manifestó.

El exgoleador de Audax Italiano y Universidad de Chile se refirió a un posible retorno al fútbol chileno, aunque descartó que sea en el corto plazo. “Trato de vivir el presente. Obvio que uno siempre quiere progresar, pero primero tengo que hacer bien las cosas acá para que se abran otras puertas. Volver a Chile, no sabría decir cuándo. Hay que seguir con la mentalidad puesta acá, quedan muchos partidos para que termine la temporada, estamos peleando la clasificación a playoffs y esperamos cerrar la temporada de la mejor manera posible”, confesó.

Por último, tuvo palabras para la triple fecha que enfrentará la Selección nacional en septiembre próximo, donde asoma como uno de las cartas de gol de Martín Lasarte. “Son partidos difíciles. Brasil, Ecuador y Colombia son grandes selecciones. Estas dos últimas se hacen muy fuertes de local. Debemos lograr resultados positivos. Son partidos claves para saber en qué está Chile. Creo que tenemos una gran Selección y debemos ir con esa mentalidad, la de lograr los puntos que nos dejen bien aspectados para conseguir lo que queremos que es ir al Mundial”, concluyó.