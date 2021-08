Jaime Pizarro sobre su hijo Vicente: “Jugar en el Monumental era su sueño”

Información de Cristián Alvarado

Vicente Pizarro se llevó todos los aplausos en el retorno de los hinchas al Estadio Monumental. El volante fue uno de los más elogiados por los cerca de cinco mil hinchas que llegaron a Macul para presenciar la goleada alba ante Unión Española.

Tras el partido, Jaime Pizarro, padre del mediocampista albo conversó con Deportes en Agricultura y analizó el presente albo y, especialmente, de su hijo Vicente. “Con mucha satisfacción de ver a Joan (Cruz), a Luciano (Arriagada), Bruno (Gutiérrez). Ellos han ido avanzando, creando su espacio y eso es muy gratificante para todos”, señaló el exjugador del Cacique.

Respecto al retorno de los hinchas albos al Estadio Monumental, el ícono de los albos sostuvo que es algo que su hijo siempre soñó. “Es bien simbólico volver al estadio después de todo este tiempo. Es un momento gratificante y me alegra infinitamente. Sé que es algo que lo marcó a él (Vicente Pizarro) y al resto de los muchachos jóvenes. Jugar en su estadio era su sueño”, confesó.

Jaime Pizarro, además, indicó que el actual momento de su hijo Vicente es producto del trabajo de varios años. “Él siempre ha planteado sus objetivos y los ha ido cumpliendo. Ha tenido oportunidades muy bonitas. Ha jugado Sudamericanos Sub 15 y 17, un Mundial Sub 17, y hoy él es feliz. Cuando uno es feliz en lo que hace tiene la mitad del día listo. Su momento no hace más que ratificar lo que él ha hecho durante todo este tiempo en términos de entusiasmo, de dedicación, de cariño. Eso me deja muy contento”, comentó.

Por último, tuvo palabras para la posible renovación de Vicente Pizarro con Colo Colo. Desde la dirigencia de Blanco y Negro ya trabajan para abrochar al volante por cuatro o cinco años. “En estos momentos que él viva, que disfrute, ya tendrá tiempo para nuevos desafíos y objetivos. Uno en esto gana hoy, pero tiene que pensar en el próximo partido. Esa dedicación es la que tiene que marcar la ruta de aquí en adelante”, sentenció.