Robbie Robinson, el otro chileno que brilla en la MLS

La Major League Soccer (MLS) pareciera venirle bien a los delanteros nacionales. Al gran momento de Felipe Mora, se suma el prometedor presente de Robbie Robinson.

Robinson es un estadounidense de madre chilena que milita en el Inter Miami, cuyo propietario es David Beckham. El atacante de 22 años arribó a comienzos del 2020 al cuadro norteamericano y en la actual temporada ha marcado tres goles.

Su más reciente anotación fue en la victoria 3-2 del Inter Miami sobre el Chicago Fire el pasado miércoles. El ariete nacional aprovechó una asistencia del argentino Gonzalo Higuaín para definir ante la salida del portero.

62'| Robbie draws us level, its now 2-2! #InterMiamiCF | #MIAvCHI pic.twitter.com/1u8NoSbrTx

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 19, 2021