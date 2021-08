[Video] Brayan Cortés: “Me dolió estar fuera de la Copa América, no me lo esperaba”

El portero titular de Colo Colo, Brayan Cortés, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura. El meta se refirió al momento que vive el cacique luego de pelear el descenso, las posibilidades de partir y el no llamado a la Copa América.

“Es un triunfo que nos da mucha alegría. Hace tiempo que estábamos buscando un partido tranquilo. Pero no estamos confiados, sabemos a lo que juega Unión y vemos todos los partidos difíciles”, comenzó diciendo tras el triunfo ante Unión Española por Copa Chile.

Además, se refirió al momento que vive Colo Colo, el cual es muy diferente al del año pasado, donde pelearon el descenso. “El año pasado sufrimos mucho. Aunque en los últimos partidos no perdíamos, siempre nos llegaban una vez y nos convertían, sentíamos ese temor. Pero hoy es distinto. Nos conocemos mucho más, sacamos un aprendizaje enorme y nos hizo crecer como persona y jugador”, comentó.

También agregó que el cuerpo técnico fue clave en este cambio. “La clave ha sido la confianza que nos ha dado Gustavo (Quinteros). Él junto con el coach Gabriel Lama nos hicieron crecer y tener una familia adentro. Ha sido un trabajo que de a poco ha ido creciendo y se ha demostrado, tanto con los más chicos, como con los más grandes”.

Candidatos al título

El meta albo es claro con la posición que enfrentan ahora, aunque también se lo toma con cautela. “Ser candidatos al título es lo que buscábamos. Obviamente hay que ir paso a paso, porque lo más difícil es mantenerse. Pero estamos muy enfocado en lo que viene”, dice el colocolino.

“Todos estamos enfocados en lo que queremos y lo hemos trabajado bien. Estamos muy felices y en cada partido intentamos demostrar lo que nos pide el profe”, agrega.

Asimismo, se refirió al gran nivel que sostiene el plantel y dijo que “hoy tenemos plena confianza de que el que juegue lo va a hacer bien. Se ha formado una linda competencia en Colo Colo y eso hay que mantenerlo”.

Sobre la gran armonía en la interna agrega que “con los compañeros formamos una familia y estamos super unidos. Hay que seguir así y enfrentar cada partido de la mejor forma. El ambiente en la interna es muy lindo”.

La Roja

El arquero colocolino también se refirió a su exclusión de la nómina de la Copa América, donde indicó que “me dolió estar fuera de la Copa América. No me lo esperaba, pero lo tomo como una oportunidad de mejora y de seguir creciendo”.

Igualmente, dice que le gustaría ser llamado en un futuro. “Ojalá poder estar pronto. Siempre he dicho que estar ahí es un honor. No me apuro, pero siempre es un orgullo estar en la selección”, agrega.

El futuro

Brayan Cortés también se refirió a su futuro, recordemos que el meta albo tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2022.

“La verdad es que no he hablado de mi futuro con el club. Hoy tengo contrato con Colo Colo y estoy feliz aprovechando en el momento en que estamos. Así que si llega algo se verá, pero estoy concentrado en lo que viene. Estoy muy feliz en el club”, señala.

También abordó la posibilidad de que llegue Claudio Bravo a los albos, donde dijo que le gustaría que llegara, pero “mientras no esté yo, jajaja”, bromeó Cortés. Además complementó: “A quien no le gustaría tener a Claudio Bravo en su equipo. Es un gran arquero, que te ayuda un montón. Además de una gran persona y compañero, pero hoy estoy yo jajaja…”, cerró

