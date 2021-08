Caamaño y relación Valencia-Cañete: “El DT lo respalda al ponerlo, pero lo expone al ser siempre el primer cambio”

Uno de los jugadores más criticados en la Universidad de Chile ha sido el volante argentino Marcelo Cañete, quien no ha podido mostrar el nivel de Cobresal, el que lo terminó trayendo a la U. Es por eso que Esteban Valencia ha salido constantemente a respaldarlo en las conferencias de prensa, sin embargo, es el primer jugador que cambia.

En este sentido, el comentarista Cristan Caamaño señaló que “el respaldo de Valencia se tiene que dar también en la cancha. Es cierto que no viene cumpliendo buenas actuaciones, pero no creo que sea el peor de los partidos”.

“Él ha tenido muchos pecados, pero no por eso va a ser siempre el primer cambio de Valencia. Entonces, si lo quiere respaldar, como lo hace en conferencia, que lo haga también en el juego. Y si la cosa van mal, que sea otro el que salga”, complementa.

Finalmente, añadió: ¿Esta jugando bajo Cañete? Sí ¿Es el mismo jugador de Cobresal? ni de cerca. Pero el mediocampo de la U tampoco tiene jugadores brillantes que estén sobre Cañete”.

“Me parece que él no es el peor de la U, hay otros peores. Pero el primer cambio siempre es Cañete y eso al jugador le empieza a hacer ruido. Porque ya no son solo las críticas de afuera, sino que también siente que el entrenador, cuando las cosas no van bien, él es el indicado para el cambio”, cerró.