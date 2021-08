[Video] Emocionante: los hinchas del Liverpool volvieron a entonar You’ll Never Walk Alone tras 17 meses en Anfield

Una jornada emocionante se vivió en Inglaterra. Y es que el Liverpool volvió a jugar con su hinchada en Anfield. Esto en la victoria de los Reds por 2 a 0 sobre el Burnley en la Premier League.

La hinchada de los Reds es una de las más reconocidas en el mundo por su fidelidad con el cuadro de Merseyside y no había podido acompañar a su equipo debido a la pandemia del Covid-19. Pero hoy, tras 17 meses, pudieron volver a Anfield, donde más de 50 mil personas volvieron a entonar, a toda garganta, el reconocido himno: You’ll Never Walk Alone.

Y el acompañamiento de la hinchada fue un plus para los dirigidos por Jürgen Klopp, quienes vencieron por 2 a 0 al Burnley con goles de Diogo Jota (17′) y Sadio Mané (68′).