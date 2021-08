[Video] ¿Será llamado por Lasarte? Otro gol de Robbie Robinson en el Inter de Miami

Robbie Robinson sigue encendido en la MLS. El delantero chileno sigue brillando en el Inter de Miami y anotó uno de los goles en el triunfo por 3 a 1 del equipo de David Beckham ante el Toronto.

El atacante nacional inició de titular y tuvo una gran participación en su equipo. De hecho, participó en el marcador tras anotar el segundo gol a los 35′ luego una extraordinaria jugada.

Luego, en el segundo tiempo, cuando su equipo ganaba por 3 a 1, fue reemplazado por Kelvin Leerdam.

De esta forma, el delantero chileno consiguió su cuarto gol de la temporada y pide a gritos un espacio en la nómina de Martín Lasarte.

The pass, the dribble, the finish. 😮

Just lovely fútbol from #InterMiamicf and Robbie Robinson! pic.twitter.com/X7pqJ42wKq

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 22, 2021