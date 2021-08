Francisca Mardones, la primera chilena en tener una Barbie en su honor

La deportista paralímpica Francisca Mardones anunció en sus redes sociales una llamativa noticia. Y es que la lanzadora de bala, que participará en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, será la primera chilena en inspirar a una de las muñecas Barbie de la empresa de juguetes Mattel.

Así lo informó Mardones en su cuenta de Twitter, donde comentó: “Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera barbie Chilena!! Muchas gracias a @Barbie por el emotivo homenaje! Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala Paralímpica”.

Asimismo, señaló que “especialmente me emociono porque con esta muñeca se va impulsar a que los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte!!”.

“Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón!”, cerró.

La muñeca de la deportista es parte del proyecto “Sheroes”, el que busca homenajear a diferentes mujeres destacadas del 2021. Además de inspirar a las niñas a cumplir sus sueños, inspirándose en la chilena y en las mexicanas Paola Espinosa y Paola Longoria.