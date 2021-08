Horas decisivas para Alexis: Lasarte define hoy si lo incluye o no para la fecha triple

En las próximas horas Martín Lasarte entregará la nómina de la Selección Chilena para la fecha triple de las Eliminatorias a Qatar. Una de las principales dudas del técnico del combinado nacional es la inclusión de Alexis Sánchez.

El atacante no ha logrado recuperarse de la rebelde lesión que lo mantiene fuera de las canchas hace 52 días. Tras su participación en la Copa América, donde apenas jugó 45 minutos, Alexis no ha podido jugar en el Inter. No estuvo presente en los duelos de pretemporada y tampoco ha sido alternativa en los dos duelos del cuadro Lombardo en la Serie A.

Por ello, Martín Lasarte aseguró que la nominación de Sánchez está en duda para enfrentar a Brasil, Ecuador y Colombia. “Vamos a esperar hasta último minuto para decidir con exactitud su situación real. Si es capaz de competir, lo vamos a nominar”, dijo en conversación con El Mercurio.

“Al utilizarlo si no está en condiciones, estaríamos arriesgando las fechas siguientes que son en menos de un mes. Tenemos que estar lo más seguro posible. Si lo citamos, que sea porque realmente puede competir en alguno de los tres partidos”, agregó.

A la espera de que Martín Lasarte entregue la nómina, Alexis mostró parte de su entrenamiento en redes sociales. El ariete publicó una serie de fotografías haciendo trekking. Además, compartió un video trotando al aire libre.

En las imágenes se ve al delantero con una venda en su pierna derecha, evidenciando que aún no se recupera al cien por ciento de su lesión. En las próximas horas se conocerá la convocatoria de la Roja. Mientras, Alexis no pierde la ilusión de estar entre los convocados para una fecha que asoma como clave para estar en Qatar 2022.