La gran sorpresa de Lasarte: Robbie Robinson, el hombre que desembarca en la Roja desde la MLS

Martín Lasarte hizo oficial la nómina de la selección chilena para la triple fecha de las eliminatorias. En la lista, destaca la ausencia de Alexis Sánchez y la consideración del delantero estadounidense-chileno, Robbie Robinson ¿Quién es la nueva carta en el ataque de La Roja? Acá te lo contamos.

Robinson es un estadounidense de madre chilena que milita en el Inter Miami, cuyo propietario es David Beckham. El atacante de 22 años arribó a comienzos del 2020 al cuadro norteamericano y en la actual temporada ha marcado cuatro goles.

Su más reciente anotación fue en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre el Toronto del pasado sábado. El ariete nacional aprovechó su gran velocidad y lideró un contrataque, que terminó definiendo con gran calidad ante la salida del portero.

The pass, the dribble, the finish. 😮

Just lovely fútbol from #InterMiamicf and Robbie Robinson! pic.twitter.com/X7pqJ42wKq

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 22, 2021