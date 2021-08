Brereton enciende las alarmas: Blackburn Rovers pone en duda la participación del chileno en las Eliminatorias

Martín Lasarte entregó la nómina de la Roja de cara a la próxima fecha de las Eliminatorias. Sin embargo, a solo horas de conocerse la convocatoria, el técnico nacional recibió una dura noticia.

Ben Brereton, una de las cartas de gol del DT, es duda para los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia. Así lo anunció el club del delantero, el Blackburn Rovers, quienes señalaron que esperarán las indicaciones por parte del gobierno británico para decidir si el atacante nacional podrá estar en la próxima fecha de las Eliminatorias.

A través de su cuenta de Twitter, la escuadra inglesa destacó la convocatoria de Ben, pero al mismo tiempo puso en duda su participación junto al elenco nacional.

“Ben Brereton Díaz ha sido nominado en la Roja para sus próximos duelos clasificatorios para la Copa del Mundo. El club está a la espera de recomendaciones del gobierno y las autoridades del fútbol con respecto a las regulaciones de Covid-19 antes de que se tome una decisión sobre su participación”, señala el comunicado.

Los protocolos en el Reino Unido no excluyen a los deportistas profesionales. Por ello, en caso de venir a los duelos de Eliminatorias, Ben Brereton deberá permanecer diez días en cuarentena en su retorno a Inglaterra. Debido a esta situación, varios clubes ingleses estarían decidiendo no ceder a sus seleccionados.

🇨🇱 Ben Brereton Diaz has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.

The club are awaiting further advice from the government & football authorities in regards to Covid-19 regulations before a decision will be made on his involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/6jttbvAW1s

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 24, 2021