Sammis Reyes supera otra valla en Washington

Sammis Reyes vive días decisivos en busca de su sueño de integrar la plantilla definitiva de Washigton National Team. Tras ser habilitado para entrenar tras ser sometido al protocolo de conmoción la semana pasada, el chileno superó este martes el segundo corte de la plantilla del entrenador en jefe Ron Rivera, quien decidió la salida de otros cuatro jugadores.

El ala cerrada, que debutó con la franquicia hace dos semanas en el primer juego de pretemporada ante New England Pariots, integra ahora la plantilla de 81 jugadores, que quedará reducida finalmente a 53 l próximo martes 31 de agosto. Cabe recordar que Reyes ingresó a la NFL a través de un programa especial para extranjeros, por lo que tiene al menos garantizada su participación en el equipo de prácticas de Washington, lo que lo mantiene dentro de los jugadores elegibles por el entrenador en jefe en caso de que vayan acumulándose lesionados a lo largo de la temporada.

El chileno no estuvo presente en el partido ante Cincinnati Bengals el último viernes por la conmoción que sufrió en el entrenamiento la semana pasada, pero se espera que difrute de algunos minutos este sábado ante Baltimore Ravens. Será en la víspera de conocer la lista definitiva de la franquicia para la temporada 2021 que arranca el jueves 9 de septiembre.

We have released the following players:

CB Jordan Brown

T Rick Leonard

LB Justin Phillips

DT Justus Reed pic.twitter.com/MHs09iqOF1

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) August 24, 2021