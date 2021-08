Sin Duván ni James: la nómina de Rueda para enfrentar a Chile

Reinaldo Rueda dio a conocer la nómina de Colombia para la fecha triple ante Bolivia, Paraguay y Chile.

La principal ausencia de la convocatoria es Duván Zapata. El delantero del Atalanta sigue recuperándose de una lesión que lo ha mantenido al margen en las primeras fechas de la Serie A. Su reemplazante en el ataque sería Luis Muriel, quien viene de marcar en la victoria 2-1 del Atalanta sobre el Torino.

Otro que no aparece en la nómina es James Rodríguez. El volante que no estuvo presente en la Copa América ni en la última fecha de las Eliminatorias, no ha tenido continuidad en la Premier League, por lo que Rueda decidió no convocarlo.

Revisa la nómina completa a continuación: