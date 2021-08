Blackburn se suma a clubes ingleses y se niega a ceder a Brereton

Malas noticias para la Roja. Blackburn Rovers anunció que no cederá a Ben Brereton para la triple fechas de las Clasificatorias a Qatar 2022.

“Los clubes de la EFL (English Football League) han tomado la decisión colectiva de no liberar jugadores para partidos internacionales que se jugarán en países de la lista roja del gobierno del Reino Unido el próximo mes”, informó el cuadro de Ben a través de su cuenta de Twitter.

Brereton se suma a Francisco Sierralta como baja para la próxima fecha de las Eliminatorias, quien no fue autorizado por la Premier League.

EFL clubs have today taken the collective decision not to release players for international matches that are to be played in countries on the UK Government’s ‘red list’ next month.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/wzfcUOiFqb

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 25, 2021