Vidal y las Eliminatorias: “Va a ser una fecha muy difícil, nos tocan tres selecciones que son candidatas a ir al Mundial”

El seleccionado chileno Arturo Vidal está atento mirando lo que sucederá con el bloqueo que tienen los jugadores sudamericanos para disputar la fecha triple. En esa situación, el chileno conversó con TNT Sport Chile, donde abordó su presente en Italia, su futuro en Europa y las fechas de las Eliminatorias.

“Estaba contento por la citación. Uno siempre es feliz cuando te llaman a la Selección. Van a ser tres partidos muy difíciles. Hay que ir con calma y prepararse bien. Nos tocan tres selecciones que son candidatos a ir al Mundial”, comenzó diciendo el volante.

Además, habló sobre cómo se encuentra el plantel chileno para esta instancia. “Veo a un entrenador muy motivado. Los jugadores están contentos, tratando de sacar el mejor provecho a lo que quiere el profe”, agregó.

También comentó que “tuvimos poco tiempo, con los partidos de Eliminatorias y Copa América encima. Ahora trataremos de mejorar mucho. Yo nunca pude estar al 100%, pero ahora cambia la cosa. Vengo muy bien preparado y creo que es así con la mayoría. Están jugando y llegan de buena forma”.

Igualmente, el King se refirió a la ausencia de Alexis Sánchez, en ese sentido el volante del Inter dijo que “ha sido un tema complicado lo de Alexis. Todos sabemos que le encanta jugar y entrenar. Con su lesión no ha podido hacer nada de eso. Se siente que no está haciendo lo que le gusta. Pero creo que todavía tiene mucho más que dar y nos ayudará a conseguir los objetivos que tenemos”.

Por otro lado, abordó el reencuentro que tendrán con Reinaldo Rueda, quien dirige a Colombia. “Va a ser raro el partido. Es un DT que nos ayudó mucho, después de momentos muy difíciles. Sigo hablando con él, le tengo mucho respeto y cariño. A él y a su cuerpo técnico. Será complicado porque él nos conoce, sabe nuestras fortalezas y debilidades”, comentó.

Presente en Italia

En otro tema, Arturo Vidal se refirió a las especulaciones que habían sobre su futuro en el Inter. El número 22 de los lombardos señaló que “siempre supe que me iba a quedar en el Inter. No sé por qué hablaron tanto que yo me iba. Nunca pasó eso por mi cabeza, yo no ando de paseo por los equipos. El años pasado fue un año complicado por las lesiones, pero yo quiero seguir acá. Tengo contrato por un año más y siempre he estado tranquilo”.

Asimismo, comentó su gran partido del fin de semana. “Empecé bien, espero que sea un año espectacular. Tenemos muchas cosas con el Inter, si nos preparamos bien podemos estar en la pelea. Tenemos que pelear el campeonato y la Champions. Tratar de llegar lo más lejos posible. Tenemos un gran equipo y quiero estar, no perderme ningún partido. Me tocará ser titular, ir a la banca, pero siempre quiero aportar”.

El futuro del King

Finalmente, Vidal se refirió a su futuro, el cual quiere que continúe en Europa. “Tengo en mi cabeza ir a Brasil. Pero es difícil. Siempre he dicho en los equipos que me gustaría estar. Por ahora estoy 100% enfocado en el Inter. Después pensaré en mi futuro. Ahora quiero estar y ayudar al equipo a lograr los objetivos”, señaló.

En el mismo sentido, se comentó la posibilidad de regresar a Chile a jugar por los albos. “Tengo pensado volver a Colo Colo, siempre lo he dicho. Pero creo que todavía no, tengo mucho que pelear y lograr. Objetivos y sueños que tengo en mi cabeza. Me estoy preparando el doble, para que mi cuerpo me pueda aguantar. Y después volver a Colo Colo en buen nivel, no a retirarme”, cerró.