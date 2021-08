Phil Neville, entrenador de Robbie Robinson: “Desde que lo vi supe que podía llegar a la cima”

Sorpresa causó en nuestro país la nominación de Robbie Robinson en la Roja. Pero eso fue solo en nuestro territorio ya que desde Estados Unidos, su entrenador en el Inter de Miami, Phil Neville, estaba convencido de las capacidades de su dirigido.

En conferencia de prensa el entrenador dijo que “desde la primera vez que lo vi supe que este chico podía llegar a la cima. Madurando tomaría en cuenta las cosas que estábamos tratando de hacer con él, la ética de trabajo, la actitud, el compromiso. Creo que ha demostrado durante los últimos ocho meses que tiene todas esas cualidades”.

“Este es solo otro paso en la escalera para él hacia donde quiere ir. Tiene la oportunidad de jugar tres partidos de eliminatorias de la Copa del Mundo contra algunos de los mejores equipos del mundo. Para un club como el Inter Miami, esto es lo que queremos que hagan nuestros jugadores, jugando en las mejores competiciones contra los mejores jugadores y equipos del mundo. Esto nos beneficiará”, agregó el entrenador inglés.

Finalmente, justificó la nominación del estadounidense-chileno. “Esta es la culminación de mucho trabajo duro, el trabajo que le hemos puesto, pero lo más importante es el trabajo que ha realizado en términos de su crecimiento y madurez. Se ha vuelto más duradero. Está endurecido. Y su calidad, sin duda, nos da una gran amenaza”, cerró el entrenador.

