Tom Mowbray, entrenador de Ben Brereton: “Prefiero que marque goles para nuestro club, nosotros pagamos su salario”

El entrenador de Ben Brereton no quiere dar margen. En conversación con The Lancashire Telegraph, Tom Mowbray, entrenador del Blackburn Rovers dijo que por ahora no hay posibilidad de que el seleccionado nacional viaje para las Eliminatorias.

“Me parece a mí que a Ben no se le dará permiso para ir, si eso cambia en los próximos días, esperaremos y veremos”, comenzó diciendo el entrenador.

Además, aclaró que “prefiero que marque goles para nuestro club y nos ayude a ganar partidos de fútbol. Nosotros pagamos su salario y creo que el club debería asumir que tienen que cuidar del club”.

Asimismo, agregó que “la Asociación de Fútbol de Chile, he hablado con el director de fútbol y obviamente quieren que Ben se involucre y harán todo lo posible para proteger su federación y nosotros tenemos que proteger a nuestro club de fútbol”.

Finalmente, sentenció: “Veremos qué pasa en los próximos días, qué hace la FIFA, qué hace la FA. Parece que ellos, junto con la Premier League y la EFL, han dicho que los jugadores no tendrán que irse y me parece que el Gobierno no está dando ningún margen para no poner en cuarentena a su regreso”.

De esta forma, se complican las alternativas para Martín Lasarte en la ofensiva, ya que Ben Brereton era uno de los reemplazantes de Alexis Sánchez en la delantera.