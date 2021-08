[Video] Gary Medel se rebela ante la medida de la Serie A: “Si me dicen que no, voy igual”

El seleccionado nacional Gary Medel se refirió a la negativa de las principales ligas europeas de no ceder a sus jugadores para la próxima fecha de las Clasificatorias sudamericanas.

A través de la plataforma de Twitch, el Pitbull respondió a la consulta de los hinchas sobre su presencia en los duelos ante Brasil, Colombia y Ecuador. “Yo sí voy. Y si me dicen que no, voy igual no más. No hay trance”, aseguró.

Gary Medel, al igual que Claudio Bravo, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Francisco Sierralta, Ben Brereton, Enzo Roco y Tomás Alarcón son los afectados por la decisión de la Premier League, Championship, La Liga y la Serie A.

