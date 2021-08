Técnico de Bologna sobre Medel: “Le expliqué que no es una primera opción”

El Bologna de Gary Medel igualó sin goles en su visita al Atalanta con el chileno como figura en la zaga. Sin embargo, pese a su gran actuación, no termina de convencer al técnico Siniša Mihajlović.

“Ya le expliqué lo que pasó, le expliqué que no es una primera opción. No sé si jugará en 2 o 3 meses. Mientras entrene, no hay problemas para mí”, sostuvo el estratega tras el partido donde Medel fue titular y jugó los 90’.

“Después del partido que perdí contra Ternana tenía que hacer algo para cambiar. Lo ha hecho muy bien estos dos últimos partidos, es un jugador que a todo el mundo le gustaría tener. Siempre trato de ser claro, entonces mi juicio inicial puede cambiar. Espero que se queden todos y los encuentren a todos después del descanso”, agregó.

Medel ha sido desde la partida y completado los noventa minutos en los dos partidos del Bolonia en la presente temporada de la Serie A.