Arturo Vidal ya está en Chile: “Espero saquemos el máximo de puntos”

El volante chileno Arturo Vidal arribó al país para disputar la próxima fecha triple de las Clasificatorias Sudamericanas.

“Vengo con muchas ganas. Espero que sean tres partidos buenos para nosotros y sacar el máximo de puntos”, dijo en su llegada a Chile. Respecto a la prohibición de la Serie A, el Rey sostuvo que “nunca tuvimos problemas con el Inter, por eso estoy acá. Espero rendir al máximo y sacar la mayor cantidad de puntos”.

Vidal comentó que no ha tenido contacto con el resto de los convocados por Martín Lasarte y se refirió a la baja de Alexis Sánchez. “No he hablado con el resto de los seleccionados, solo con Alexis. Él está un poco triste, pero recuperado que es lo importante”, indicó.

El volante prefirió no hablar sobre la decisión de las diferentes ligas europeas de no ceder jugadores y aclaró que lo importante es los seleccionados puedan estar. “Cada país tiene sus reglas, yo ahí no me meto. Lo importante es que traten de llegar todos los jugadores. Yo ya estoy acá y espero que la Selección se prepare bien y saquemos la cantidad de puntos que necesitamos”.

Por último, tuvo palabras para los duelos ante Brasil, Colombia y Ecuador. “Queremos sacar los nueve puntos, pero sabemos que es difícil. Esperamos estar a la altura”, cerró.