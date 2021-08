Mauricio Isla y duelos clasificatorios: “Estamos en una etapa que tenemos que sumar puntos”

El lateral chileno Mauricio Isla llegó a Chile para disputar la triple fecha de las Clasificatorias sudamericanas. En su arribo al país, el Huaso se mostró optimista.

“Estamos bien, con confianza. A ver si podemos conseguir puntos que es lo importante”, sostuvo en el aeropuerto.

Sobre la decisión de las ligas europeas de no ceder jugadores para la triple fecha, aclaró que “no he hablado con nadie, solo con Claudio hace dos días. Él no sabía muy bien qué iba a pasar”.

Por último, se refirió a los compromisos ante Brasil, Colombia y Ecuador. “Los tres partidos son difíciles, mucho más con Brasil. Pero lo importante es sumar. Estamos en una etapa que tenemos que sumar puntos porque se vienen difíciles las clasificatorias”, cerró.