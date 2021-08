Oro y récord mundial: Francisca Mardones hace historia en Tokio

La chilena Francisca Mardones hizo historia tras conseguir la segunda medalla de oro para Chile en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con récord mundial incluido.

La deportista nacional consiguió un registro de 8,33 metros en su sexto intento, quedándose con el récord mundial. Con ello, superó a la mexicana Gloria Zarza (8,06 metros) y a la uzbeka Nurkhon Kurbanova (7,77 metros).

La medalla de Mardones es la tercera presea dorada para Chile en la historia de los Juegos Paralímpicos. Además, se convirtió en la primera mujer chilena en conseguir una medalla en unos Juegos Paralímpicos.

Francisca Mardones Sepulveda🇨🇱 has won #gold in #ParaAthletics – Women's Shot Put – F54 at the #Tokyo2020 #Paralympics #UnitedByEmotion

