[Video] Casi se van a las manos: la calentura de Diego Valdés con su DT en México

El seleccionado nacional, Diego Valdés, protagonizó un fuerte cruce con su entrenador en el duelo entre Santos Laguna y Juárez.

El hecho ocurrió a los 74’ cuando el técnico Guillermo Almada decidió sustituir al mediocampista por el neerlandés Alessio da Cruz. Esto provocó la furia de Valdés, quien golpeó las butacas del banco de suplentes y lanzó una botella al suelo.

Este acto provocó que su técnico se acercara a llamarle la atención. Sin embargo, el chileno no se quedó callado, generando un duro cruce entre ambos.

Una vez terminado el partido, el estratega se refirió al hecho y aseguró que “lo de Diego es comprensible, cuando uno hace un cambio y quiere seguir jugando. Fui a aclararle la situación. Le di una opción que le quería dar, él la oyó y lo atendió, nada más”.

“Yo fui jugador y lo entiendo. Uno cuando sale no va a salir feliz, pero cualquier cosa tenemos que conversarlo en la interna, no me gusta que los jugadores hagan berrinche. No me gusta dejar cabos sueltos. Él es una gran persona y un jugador importante para nosotros”, complementó.

En el campo, Santos Laguna venció 2-0 a Juárez. Los tantos fueron obra de Félix Torres (56’), tras asistencia del chileno Diego Valdés, y de Alessio da Cruz (90+1’).

Mira el cruce entre Valdés y su técnico a continuación: