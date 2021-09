De refugiado de guerra al Bernabéu: la impactante historia del nuevo fichaje del Real Madrid

El Real Madrid ha atraído todas las miradas en la parte final del mercado de fichajes. Y es que los madrileños intentaron hasta el último minuto por la contratación de Kylian Mbappé, la cual no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, se aseguraron los servicios del mediocampista Eduardo Camavinga, una de las futuras estrellas del fútbol francés. ¿Pero quién este jugador galo que tenía obsesionado a Florentino Pérez?

Camavinga es un jugador que nació en Angola en noviembre de 2002, unos meses después de que terminara la guerra civil en el país africano, la cual comenzó en 1975. La madre del volante lo dio a luz en un campo de refugiados, luego de que ella escapara de la guerra. Sin embargo, fue un año después de su nacimiento cuando llegaron y se instalaron en Francia junto a sus otros cinco hermanos.

A pesar de que en el país galo encontraron mayor tranquilidad, cuando el futbolista iba en quinto de primaria y ya había dejado el judo por el fútbol, su casa se incendió y perdieron todas sus pertenencias y ahorros, quedando en una situación de vulnerabilidad extrema. Aunque ni el jugador ni su familia bajaron los brazos.

“Mi casa se quemó, pero yo al día siguiente me fui a entrenar porque me ayudó a liberar la mente y no preocuparme. El futbol siempre me permitió escapar de mi realidad y hoy como profesional puedo darles una mejor vida tras todo lo que vivimos”, comentó Camavinga en una entrevista con la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas

El interés madrileño

Luego de este terrible suceso el francés arribó en 2018 al Stade Rennais, equipo que milita en la Ligue 1, donde desde un inicio comenzó a atraer las miradas de los grandes clubes del mundo, entre ellos el PSG y el Real Madrid. De hecho, el cuadro madrileño intentó en 2019 quedarse con el volante, pero la negativa del equipo rojinegro fue tajante.

Pero Florentino Pérez es reconocido en el mundo del fútbol por su tozudez y su gran billetera y hoy, a horas del cierre del mercado de fichajes, terminó quedándose con la nueva estrella del fútbol francés, quien a sus cortos 18 años ya tuvo su primera nominación a la selección absoluta.