Humberto Suazo y su llegada a Raya2 Expansión: “A Monterrey uno no le puede decir que no”

Humberto Suazo ya se prepara para viajar a México y unirse a su nuevo club, el Raya2 Expansión. En ese sentido, el Chupete concedió una entrevista al sitio oficial, donde comentó la felicidad del momento y los objetivos con el club mexicano.

“Estoy muy emocionado. Quiero agradecer a la institución que confió en mí, es una responsabilidad muy grande. Espero retribuir con toda mi experiencia y ayudar a los jóvenes a crecer cada día más y ser una aporte para el equipo”, comenzó diciendo el goleador.

Además, señaló que aún no puede creer la situación y que está muy sorprendido. “Es extraño. Cuando me llamaron hace unos días dije ‘qué está pasando, me están bromeando o algo’ y después cuando me llamó la gente del club me puse nervioso. Sé el papel que tengo y a lo que voy, entonces mi mente está ahí. Me siento un líder dentro y fuera de la cancha”, indicó.

Asimismo, agregó que “mi familia no me creía, aunque sí teníamos pensados partir para allá, integrando el club, pero no jugando. Ellos están muy felices, todo se dio y ya me siento parte del proyecto”.

También, comentó que esta nueva etapa es un regreso a sus inicios. “Estoy muy motivado, sé que va a funcionar. Me siento un líder y sé que en compañía del cuerpo técnico y los jugadores vamos a volver adelante. Es lindo volver a los inicios de tener un equipo joven, el viajar en camión (autobús) y todo eso. Se me vienen todo los recuerdos de mis inicios, que no fue fácil”, dijo.

Por otro lado, señaló en la etapa en la que lo encuentra este nuevo desafío, donde dijo que “estoy en una etapa de mi vida que he disfrutado cada momento, ya llevo un año peleando y ya tengo la experiencia de un equipo joven que estuvimos peleando el descenso y se pudo lograr el objetivo”.

“Creo que más que todo tengo que aprovechar y qué mejor terminar mi carrera en Monterrey, el club que me dio tantas alegrías a mí, como a mi familia. Espero retribuir todo el cariño” agregó.

Finalmente, se imaginó la sensaciones que tendrá en su debut con el equipo mexicano, donde le da mucha importancia a la presencia de su hijo menor, el Chuy, quien no lo vio jugar y siempre le repite que lo quiere ver en el fútbol por diez años más.

“Va a ser un momento muy emocionante, jugar en ese estadio y revivir todo esos lindos recuerdos. Más encima que me vea Chuy que es el que menos me ha visto jugar vestido de Rayados, va a ser algo que nunca voy a olvidar. Nunca lo imaginé, es una forma de coronar una carrera tremenda”, cerró.