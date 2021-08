La historia de Sammis Reyes sorprende a todos en Estados Unidos

Sammis Reyes se convertirá en el primer deportista chileno en jugar en la NFL. Este hito histórico sorprendió incluso en Estados Unidos, donde la prestigiosa revista Sports Ilustrated dedicó un artículo al ala cerrada del Washington Football Team.

“Cada novato tiene una historia de origen, pero nadie tiene una como Reyes: en un nuevo continente, un nuevo idioma (gracias a Wu-Tang) y, ahora, en un nuevo deporte”, señaló el medio norteamericano.

El artículo destaca la sorprendente historia de Reyes, quien llegó con apenas 14 años a Estados Unidos con el sueño de convertirse en basquetbolista y entrar a la NBA. Además, detalla todo lo que pasó el atleta chileno hasta llegar a la NFL.

“La historia real de un niño que se fue de Chile, murió de hambre por su sueño, fracasó en el baloncesto y encontró un hogar de todos modos, gracias a la pizza, la amistad, una búsqueda en Google y un empujón de un icono de la música. Casi suena ficticio. Pero está basado en una historia real”, cierra el texto.

Sammis Reyes reportedly made the Washington Football Team 53-man roster, per @john_keim 👏

His journey to the NFL is truly one of a kind https://t.co/qUsThe3Y5t

— Sports Illustrated (@SInow) August 31, 2021