Sueño cumplido: Sammis Reyes será parte de la NFL con Washington

Histórico. Sammis Reyes se convertirá en el primer chileno en disputar una temporada de la NFL tras ser seleccionado entre los 53 jugadores que integrarán la plantilla oficial de Washington Football Team. El entrenador en jefe Ron Rivera se inclinó por el ala cerrada nacional, que hasta la fecha solo disputó dos partidos de fútbol americano en su vida.

El deportista de 25 años, que buena parte de su vida la dedicó al básquetbol antes de entrar de lleno en el fútbol americano, inciará de este modo la campaña con la franquicia capitalina, programada para el próximo domingo 12 de septiembre ante Chicago Bears. Cabe señalar que el atleta nacional estuvo presente en dos de los tres partidos de pretemporada de Washington, ante New England Patriots y Baltimore Ravens. El restante, Cincinnati Bengals, se lo perdió por una conmoción cerebral, que lo tuvo cinco día fuera de los entrenamientos con sus compañeros.

El periodista John Keim, redactor especializado de la NFL y que cubre a Washington, fue el primero en dar la noticia de la selección de Reyes. Hasta ayer eran cuatro las ala cerradas que estaban entre los 59 jugadores que seguían en carrera por entrar en el roster definitivo.

Per source: TE Sammis Reyes and CB Troy Apke will be on Washington's 53-man roster.

— John Keim (@john_keim) August 31, 2021