Nuevo dolor de cabeza para Lasarte: Robbie Robinson abandona la concentración de la Roja

Martín Lasarte sufrió una baja de última hora. Robbie Robinson, delantero nacido en Estados Unidos y convocado por primera vez a la selección, decidió abandonar la concentración de la Roja.

“La gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la selección chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista”, informó la federación a través de un comunicado.

Sin embargo, solo minutos más tardes del anuncio de la Federación de Fútbol de Chile, Robinson explicó la verdadera razón de su salida. “Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de la Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por cómo me han tratado”, comenzó diciendo diciendo en su cuenta de Instagram.

“En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs”, complementó.

Según información de Deportes en Agricultura, el atacante no estuvo presente en la práctica de la Roja este miércoles. Además, la presión de su entorno por vestir la camiseta de Estados Unidos terminó por convencer Robinson de abandonar la concentración. Así, a menos de 24 horas para el duelo ante Brasil, Martín Lasarte sufre una nueva baja.