[Video] Intratable: Felipe Mora anota en el triunfo del Portland Timbers en la MLS

Siguen las buenas noticias desde Estados Unidos. El delantero chileno Felipe Mora volvió a anotar en el triunfo de su equipo por 2 a 0 como visita ante el Houston Dynamo FC.

El equipo del atacante nacional comenzó ganando al minuto 15 luego del gol de Yimmi Chará. Luego, a los 20′ una infracción del portero Michael Nelson a Felipe Mora en el área, fue convertido en gol desde el lanzamiento penal por el mismo atacante.

De esta forma, el goleador que jugó los 90 minutos, volvió a anotar con su equipo, llegando a nueve goles en 18 partidos.

Felipe Mora gets his 9th goal of the season. #RCTID pic.twitter.com/Q7YJusZLwi

— Portland Timbers (@TimbersFC) September 4, 2021