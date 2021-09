El delantero chileno Felipe Mora vuelve a marcar en Estados Unidos. Esta vez, el atacante anotó de penal en el triunfo parcial del Portland Timbers en su visita al Houston Dynamo FC.

Felipe Mora gets his 9th goal of the season. #RCTID pic.twitter.com/Q7YJusZLwi

— Portland Timbers (@TimbersFC) September 4, 2021