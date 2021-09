Quito, una misión imposible: los resultados de la Roja en el Siglo XXI en tierras ecuatorianas

Este domingo, la selección chilena se va a jugar el todo o nada ante Ecuador en Quito. La Roja sufrió un dura derrota ante Brasil y tendrá que sumar sí o sí para mantener intacto el sueño rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, la historia no es favorable, puesto que el terreno ecuatoriano es uno de los más complicados para los dirigidos por Martín Lasarte.

De hecho, los número son decidores. el único triunfo que ostenta la Roja en tierras ecuatorianas fue en las Clasificatorias rumbo a Argentina 1978, cuando con un gol de Miguel Ángel Gamboa la selección se llevó los tres puntos. De ahí es más, el mejor resultado que consiguió Chile fue un empate ¿El último? En 1997, cuando con gol de Marcelo Salas la Roja empató 1 a 1 en las Eliminatorias de Francia 98.

A continuación, haremos un repaso de todos los resultados de la selección chilena en el Siglo XXI en Ecuador.

Eliminatorias Corea y Japón 2002

El primer partido de este siglo ante Ecuador se dio en la olvidables Eliminatorias de la Copa del Mundo Corea y Japón 2002, donde la selección nacional dirigida por Nelson Acosta terminó en el último lugar.

Chile llegó al partido luego de una contundente victoria por 3 a 0 ante Brasil y una dura derrota ante el combinado colombiano por 1 a 0 como locales. En tanto, Ecuador recibía a la Roja tras ganarle 2 a 0 a Bolivia en Quito y caer como visita por 4 a 0 ante Uruguay.

Un panorama previo más o menos similar para ambos equipos ese 8 de octubre del 2000. Pero fue la selección local la que aprovechó la localía, el clima y la rapidez de su equipo para vencer a Chile por 1 a 0 con gol de Agustín Delgado. En ese tiempo en la Roja alineaban Nelson Tapia, Iván Zamorano, Fabián Estay, entre otros.

Eliminatorias Alemania 2006

Sin duda que estas eliminatorias también son olvidables para los chilenos, puesto que nuevamente no se clasificó. La Roja quedó en el séptimo lugar y no se pudo meter en la cita mundialista.

En tanto, el partido frente a los ecuatorianos se disputó el 10 de octubre en el mítico Olímpico de Atahualpa. La selección nacional era dirigida por Juvenal Olmos y presentaba una mezcla de jugadores de experiencia y juventud. Sin embargo, el resultado otra vez fue negativo. El cuadro tricolor se impuso a los nacionales por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Iván Kaviedes y Edison Méndez.

Eliminatorias a Sudáfrica 2010

En la previa a esta cita mundialista, la Roja sufrió un rotundo cambio. Con Marcelo Bielsa en el banco y la primera aparición de la generación dorada se logró clasificar al mundial tras 12 años. Un logro que generó la expectación de todo los chilenos.

Pero ni el cambio de mentalidad que implantó Bielsa ni la naciente generación dorada pudo cortar la racha negativa en Quito. Y es que el partido disputado en medio de la altura y con la humedad del Atahualpa, le pasó la cuenta a la Roja que cayó por 1 a 0 tras el gol de Christian Benítez. Además, en ese partido, el equipo del Loco sufrió las expulsiones de Ismael Fuentes y Gonzalo Jara.

A pesar de esta derrota, la Roja consolidó una de las mejores eliminatorias rumbo al mundial, ubicándose en la segunda posición tras Brasil.

Eliminatorias a Brasil 2014

Un atípico partido se vivió esta vez en Quito. La selección chilena ya lucía una generación dorada consolidada y un nuevo entrenador, el multicampeón con Colo Colo, Claudio Borghi.

La Roja llegaba a ese partido tras una dura derrota en casa ante Colombia, mientras que Ecuador llegaba tras un empate ante Uruguay.

Pero lo sorprendente es que Chile comenzó ganando el partido que se disputó el 12 de octubre de 2012. Un autogol de Juan Paredes puso la ventaja para el equipo de Borghi. Sin embargo, la tricolor puso nuevamente sobre la mesa el pesado libro de la historia y revirtió rápidamente el marcador con un doblete de la bestia negra de la Roja, Felipe Caicedo, y un tanto de Segundo Castillo. La historia se volvía a repetir y la amargura en Quito ponía en la cuerda floja a Claudio Borghi.

Eliminatorias a Rusia 2018

En el camino rumbo a Rusia 2018 se mantuvo todo igual. Aunque la verdad, fue peor, puesto que la selección se quedó fuera del mundial y en tierras ecuatorianas cayó por un contundente 3 a 0.

El partido se jugó el 6 de octubre de 2016 y la Roja de Juan Antonio Pizzi no pudo y recibió un baile en la altura de Quito. Los goles de Antonio Valencia, Cristian Ramírez y Felipe Caicedo, pavimentaron un camino cuesta arriba que la selección chilena no puedo escalar, quedándose fuera del mundial.

Y es que no fue uno ni dos partidos, sino que ya van cinco encuentros en que la Roja no puede obtener puntos en Quito. Para que el número se vea más impactante aún, son 24 años en que Chile no puede obtener un punto en las complicadas tierras ecuatorianas.

Ahora, la necesidad es extrema, puesto que de perder, los dirigidos por Martín Lasarte comenzarían a hipotecar la posibilidad de meterse a un nuevo mundial de fútbol, lo que sería una triste despedida para la generación dorada, la cual está viviendo su último show. ¿Podrán los viejos cracks romper con la historia y dar el batacazo en Quito? Eso, solo dependerá de ellos.