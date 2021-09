“Siempre pensé que yo dejaría el fútbol y no él a mí”: Francisco Silva anuncia su retiro del fútbol profesional

Una noticia lamentable se conoció durante la noche del viernes. El volante de la Universidad Católica, Francisco Silva, anunció su retiro del fútbol profesional.

Así lo anunció el jugador a través de sus redes sociales, donde posteó: “Agradecer a la institución (UC), ya que gracias a ellos soy lo que soy, empecé aquí, me formé, y hoy agradecido de poder retirarme con esta camiseta”.

“Me siento tranquilo con la decisión, ya que luché hasta el final, me operé 3 veces y me paré después de cada cirugía, pero hay veces que no se puede tapar el sol con un dedo”, explicó el bicampeón de América.

Además, agregó que “siempre pensé que “yo dejaría el fútbol, y no él a mi” de todas formas me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino recorrido, que jamás olvidaré!”.

De esta forma, concluye la carrera del Gato en el fútbol profesional, donde jugó en Ovalle, Universidad Católica, Osasuna, Brujas, Chiapas, Cruz Azul e Independiente, disputando 397 partidos y anotando 21 goles.

También destacan en su carrera los 39 partidos que disputó con la selección chilena, donde obtuvo la Copa América 2015 y 2016, en esta última anotó el penal definitivo del título.

Así, concluyen 16 años de carreras en el profesionalismo del Gato Silva, donde disfrutó con los títulos que levantó, pero también tuvo que lidiar con las constantes lesiones.