¿Dónde esta el gol de la Roja? La sequia alarmante que nos puede dejar fuera de Qatar

La campaña de la Selección chilena en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 es preocupante. La cosecha de puntos obtenidos en los primeros ocho partidos, sitúa al actual proceso en el peor desde que el formato clasificatorio es todos contra todos.

Una de las principales preocupaciones es la falta de gol de la Roja. Con Martín Lasarte en la banca técnica, Chile ha marcado cinco goles en nueve compromisos, promediando 0.6 goles por partido. Este es el peor registro goleador desde Jorge Garcés en 2001.

Además, la Roja no convierte hace cuatro partidos oficiales. El último gol del combinado nacional fue en el empate 1-1 ante Uruguay en la fase de grupos de la Copa América. Algo que no ocurría hace tres años, once meses y veintiocho días. La última vez fue en la era de Juan Antonio Pizzi en 2017.

Pero no es todo. La selección chilena acumula 28 partidos oficiales sin marcar más dos goles en partidos oficiales –12 en Eliminatorias–. El último triunfo por más de dos tantos fue por 3-1 ante Venezuela el 28 de marzo de 2017. En aquella ocasión marcaron Alexis Sánchez y Esteban Paredes en dos ocasiones.

Además, la Roja suma diez encuentros oficiales sin marcar más de dos goles –6 por Clasificatorias–. La última oportunidad donde la selección convirtió dos goles fue en el triunfo por 2-0 ante Perú con doblete de Arturo Vidal.

La falta de gol es una de las preocupaciones de Martín Lasarte, quien espera romper con la sequía ante Colombia este jueves.