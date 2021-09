Representante de Larrivey: “A partir de ahora empezamos a escuchar propuestas de otros clubes”

Joaquín Larrivey es una pieza clave en Universidad de Chile. El delantero es el goleador del Torneo Nacional y ha marcado siete de los últimos once goles de los azules. Sin embargo, su continuidad en la U parece complicarse.

Así lo manifestó Sergio Irigoitía, representante del jugador, quien aseguró que escucharán ofertas de otros clubes, luego que Azul Azul no haya hecho ninguna propuesta formal.

“Hablé con Joaquín antes del partido (con La Serena) y le dije que disfrutara lo que le queda de contrato en la U. A partir de ahora empezamos a escuchar y a ver propuestas de otros clubes, como las que tenemos en Brasil, lo que no implica que la U no pueda acercar alguna, porque hasta ahora no ha hecho ninguna propuesta”, sostuvo en conversación con El Mercurio.

“Conversaron dos veces con Joaquín, nunca conmigo, como debió ser, y nunca le hicieron una oferta tampoco. Es el goleador del torneo y siguen sin proponer nada”, sentenció.