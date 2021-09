La particular dieta de Sammis Reyes: “Como seis mil calorías al día”

El chileno Sammis Reyes sigue preparando su estreno en la NFL. El ala cerrada de los Washington Football Team podría debutar este domingo ante Los Angeles Chargers.

En conversación con ESPN, el nacional fue cauteloso respecto a si verá o no minutos este domingo.“Veremos. Eso siempre depende del entrenador. Dentro del equipo hay varios veteranos que han hecho esto durante ocho o nueve años y yo he jugado dos partidos en mi vida, trato de mantener eso en mi mente y ser paciente. Soy joven y me queda mucho por jugar. Pero quiero que sepan que en el momento que llamen mi nombre, Sammis Reyes va a estar listo”, afirmó.

Reyes, quien soñaba con entrar a la NBA, contó detalles sobre los cambios de alimentación que debió hacer para practicar fútbol americano. “En el fútbol americano se juega de a pequeños tiempos. El tipo de entrenamiento es súper distinto al básquetbol. Tuve que aumentar la cantidad de calorías que estaba consumiendo diariamente, entrenar dos o tres veces por día en el gimnasio, y comer mucho. Hoy estoy comiendo alrededor de 6 mil calorías para mantener los 120 kilos que estoy pesando”, sostuvo.

Al ser consultado de qué equipo del fútbol chileno es hincha, Sammis ratificó su fanatismo por Universidad de Chile. “Mis tíos son los que me llevaron al estadio por primera vez. Desde ese entonces siempre he seguido a la U”, sentenció.