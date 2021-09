DT de Blackburn Rovers advierte que seguirán sin ceder a Brereton

Nuevo dolor de cabeza para Martín Lasarte. El técnico del Blackburn Rovers confirmó que se mantendrá firme en la decisión de no facilitar al chileno Ben Brereton en la próxima fecha triple de las Clasificatorias programadas para octubre.

De esta forma, la Roja no podría contar nuevamente con el chileno, quien fue baja en los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia tras la negativa del club inglés de ceder al delantero.

📺 RoversTV: Tony Mowbray confirmed that the club is expecting @benbreo to be unavailable for selection for the next two fixtures.

🔜 Watch the full interview, on RoversTV, later today.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZvUPZ8M77v

