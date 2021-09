[Video] Carlos Caszely y partido ante Colombia: “Si no rescatamos un punto hoy, hay que empezar a despedirse del Mundial”

Esta tarde la Roja se enfrentará a Colombia en busca de extender el sueño mundialista a Qatar 2022. Es por eso que conversamos en Deportes en Agricultura con Carlos Caszely, el máximo anotador de Colo Colo y uno de los grandes seleccionados chilenos.

El goleador analizó el momento de la Roja y comentó que rescatar algún punto ante Colombia será clave. “Si no rescatamos un punto hoy, nos tenemos que empezar a despedir del Mundial”, indicó Chino.

Además, agrega que “es muy difícil si no rescatamos puntos hoy, porque en la próxima fecha visitamos a Perú y recibimos a Venezuela y Paraguay, que son rivales muy complicados”

Por otro lado, se refirió a la falta de gol que existe hoy en la selección, donde dijo que “me preocupa mucho la falta de gol, pero no porque no esté Vargas, sino que porque no tenemos un mediocampista creativo. No existe”.

“Es preocupante. Pero insisto que a la selección le falta un creativo que meta un último pase. Porque cuando dicen que Vargas no la mete ni Morales, me pregunto cuántas pelotas con posibilidades de gol tenemos… Chile juega muy bien de área a área, pero en el área es donde la cosa se complica”, agregó.

Finalmente, dijo que hubiera preferido a Luis Jiménez en vez de Vidal como nueve falso: “Es difícil catalogar a Vidal, porque corre toda la cancha. No sé si lo hace bien, pero la corre toda. Hubiese preferido al Mago Jiménez, porque es un hombre de más fútbol y puede hacer jugar más al delantero centro”.