Pablo Milad y balance de la Roja: “Esto nos obliga a sacar a lo menos siete puntos en la próxima fecha triple”

La selección chilena consiguió apenas un punto en la fecha triple de las Eliminatorias. La Roja cayó ante Brasil y Colombia, e igualó ante Ecuador, complicando sus opciones de clasificar a Qatar 2022.

Pablo Milad, presidente de la Anfp, conversó con Canal 13 y analizó el duelo ante los cafetaleros. “Fue un primer tiempo para el olvido, nos pasaron por encima. En el segundo se equiparó, pero no nos alcanzó”, comenzó diciendo.

Respecto al balance que hacen desde la Anfp, sostuvo que “nuestras expectativas eran conseguir al menos cuatro puntos, no se nos dio y esto nos obliga a sacar a lo menos 7 puntos en la próxima fecha triple. Y ojalá sean 9. Eso nos dejaría en carrera. No hemos perdido la fe, no hemos perdido la esperanza”.

Por otra parte, Milad aseguró que los seleccionados que militan en Inglaterra estarán presentes en la próxima fecha triple programada para octubre. “La buena noticia es que hoy por la mañana llegamos a un acuerdo con los clubes ingleses y van a ceder a Ben Brereton y Francisco Sierralta. Además tendremos a Eduardo Vargas y a Alexis Sánchez que ya empezó a entrenar, eso es muy bueno para nosotros por la falta de gol y por la falta de delantera que tuvimos ayer (jueves)”, manifestó.

Por último, se refirió a los duelos ante Perú, Paraguay y Venezuela de octubre. “La fecha que viene no es tan difícil para nosotros desde el punto de vista de la logística. En lo futbolístico tenemos la obligación de ganar, esa es nuestra consigna”, cerró.