Simone Inzaghi sobre Alexis Sánchez: “Ha entrenado al máximo”

Alexis Sánchez podría volver a las canchas tras más de dos meses. Así lo confirmó su técnico en el Inter de Milán, Simone Inzaghi.

En conferencia de prensa, el estratega se refirió al Tocopillano. “Sánchez se ha entrenado al máximo estos últimos días. Es normal que aún le falte en su condición física, pero me encontré con un chico con gran disponibilidad”, aseguró.

“Viene de una recaída importante y mi deseo es tenerlo disponible. Si las pruebas salen bien, lo convocaré. Luego iremos viendo partido a partido”, complementó.

Por último, también tuvo palabras para Arturo Vidal, a quien indicó que no ha visto desde que regresó a Italia. “Todavía no he visto a Vidal, Lautaro, Correa ni Vecino. Los primeros tres llegaron anoche, mientras que Vecino llegó esta mañana. Hablaré con ellos, entrenaremos y decidiré. No tendré muchas opciones y tengo que entender quiénes están mejor tras los partidos con sus selecciones”, cerró.